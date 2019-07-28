Москва, 28 июля 2019, 09:04 — REGNUM

28 июля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве состоится концерт-посвящение выдающемуся современному композитору Александре Пахмутовой. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России
Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России
Kremlin.ru

В программе праздника, приуроченного к 90-летию Александры Николаевны, знаменитые произведения самой Пахмутой на стихи Никлая Добронравова, а также песни Тихона Хренникова, Матвея Блантера, Микаэла Таривердиева и других популярных советских композиторов. Их исполнят солисты театра и «Геликон-оперы».

Александра Пахмутова является автором музыки для более чем 400 песен. Среди самых популярных «Нежность», «Старый клен», «Птица Счастья», «Белоруссия», «Как молоды мы были», «Поклонимся великим тем годам», «Команда молодости нашей» и многие другие.