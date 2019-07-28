Ессентуки, Ставропольский край, , 08:59 — REGNUM

В городе-курорте Ессентуки Ставропольского края завершился кинофестиваль «Хрустальный Источникъ». На торжественной церемонии закрытия были объявлены лауреаты в различных номинациях. Гран-при конкурса получила работа режиссера Светланы Проскуриной «Воскресенье». По информации портала Кинопоиск, сюжет картины следующий: Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личные заботы, рабочие вопросы, бытовые проблемы. Но это воскресенье пройдёт по-другому… Фильм выйдет в российский прокат 12 сентября.

Кино Иван Шилов © ИА REGNUM

Другие призы завоевали уже известные картины и маститые кинематографисты. Как лучшей режиссер отмечен Александр Велединский за работу над лентой «В Кейптаунском порту». Несколько дней назад взявший несколько призов на кинофестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде фильм Антона Бильжо «Амбивалентность» и в Ессентуках был лидером в оценках жюри, прессы и зрителей. Ему достались награды прессы, за операторскую работу (оператор-постановщик Александр Мартынов) и за лучшую мужскую роль — актер Данил Стеклов.

Лучшей актрисой признана Вера Алентова, сыгравшая в фильме «Воскресенье».

Основатель и президент фестиваля «Хрустальный Источникъ», актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис сообщил, что фестиваль за семь дней посетило более ста тысяч человек.