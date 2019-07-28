Владивосток, , 08:30 — REGNUM

30 июляв Большом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится симфонический концерт ко Дню военно-морского флота. Произведения выдающихся русских композиторов Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, чьи юбилеи — 175-летие и 180-летие соответственно отмечаются во всем мире — прозвучат в исполнении сводного симфонического оркестра Мариинского театра и его приморского филиала. Выступление артистов входит в программу Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Поклонники классической музыки услышат симфоническую сюиту «Шехеразада» и Фортепианный концерт Николая Римского-Корсакова, знаменитые фортепианные пьесы «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

Дирижером выступит японский маэстро встанет Шизуо Кувахара, солистка — пианистка из Японии Канон Мацуда.