Судак, Крым, , 02:09 — REGNUM

Руководитель творческого арт-кластера «Таврида» Сергей Першин назвал основные цели и принципы работы проекта. О создании комфортной среды для реализации творческих талантов он рассказал на пресс-встрече в рамках одиннадцатой смены форума «Таврида 5.0», посвященной созданию видеоконтента, сообщает корреспондент ИА REGNUM28 июля.

Цель фестиваля, по словам Першина — формирование профессиональных молодых сообществ. Он отметил, что часто люди не знают о существующих возможностях, и «Таврида» выполняет для них информационную функцию — от идей, где получить финансовую поддержку от государства, до возможности восполнить моральные и эмоциональные ресурсы.

В 2019 году план по количеству участников «Тавриды» — 6000 человек, и этим летом организаторам удается максимально приблизиться к желаемому результату. Если раньше на смены не доезжали от 15% участников, то сейчас до спланированного коллектива может не хватать всего нескольких человек.

«Страшно ли нам? Да, страшно», — отметил Першин, — «Система живёт в рамках уместности, и на государственном форуме есть определенные рамки. Но это всегда очень интересно».

Он добавил, что к 2022 году в Крыму должен заработать арт-кластер «Тавриды». Сам проект будет состоять из трёх направлений — помимо круглогодичного арт-кластера будут функционировать форум с тематическими сменами и творческий фестиваль, объединяющий представителей всех культурных направлений. Сейчас в Крыму около Судака активно ведётся стройка: с мая 2019 года на территории «Тавриды» возвели 150 коттеджей на 600 человек. Смена, посвященная видеоконтенту, начала работу 26 июля 2019 года и продлится 7 дней. За это время молодые специалисты в области видео поучаствуют в 9 образовательных школах.

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