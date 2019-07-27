Душанбе, , 17:42 — REGNUM

Организовать книжные уголки мечетях и аэропортах Таджикистана планирует министерство культуры страны. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Шамсиддин Орумбекзода.

Он подчеркнул, что в подобных уголках люди смогут найти не только религиозную, но и светскую литературу. Так люди свободное от молитвы время смогут тратить с пользой и читать интересные и полезные книги.

Омурбекзода отметил, что идея позаимствована у соседей:

«Я видел книжные уголки в нескольких мечетях в Узбекистане, где наряду с книгами на религиозную тематику есть и другая литература, но пока это идея, которую можно воплотить в жизнь».

Напомним, что в настоящее время в Таджикистане работает 6 тыс. 43 библиотеки. Их общий книжный фонд составляет 17 млн 478 тыс. 432 экземпляров.