Душанбе, 27 июля 2019, 17:42 — REGNUM
Организовать книжные уголки мечетях и аэропортах Таджикистана планирует министерство культуры страны. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Шамсиддин Орумбекзода.
Он подчеркнул, что в подобных уголках люди смогут найти не только религиозную, но и светскую литературу. Так люди свободное от молитвы время смогут тратить с пользой и читать интересные и полезные книги.
Омурбекзода отметил, что идея позаимствована у соседей:
Напомним, что в настоящее время в Таджикистане работает 6 тыс. 43 библиотеки. Их общий книжный фонд составляет 17 млн 478 тыс. 432 экземпляров.