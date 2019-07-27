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Гастрономический фестиваль проходит в Парке Горького

Только в перовой половине дня в субботу Парк Горького посетили уже 160 тысяч человек — участников и гостей первого тематического фестиваля «Бургерфест». Он приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля.

К середине дня гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.

Концертная программа фестиваля продлится до 18:00. На сцене перед посетителями выступят известные артисты — DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.