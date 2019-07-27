Можайск, Московская область, , 13:23 — REGNUM

27 июля на Бородинском поле в Можайском районе Московской области состоится шахматный турнир «Живые шахматы». В этот день на территории музея-заповедника «Бородинское поле» пройдет VI Международный конный фестиваль военно-исторической реконструкции имени Дениса Давыдова. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

На огромном поле будет разыграна знаменитая «Оперная» партия, сыгранная в 1858 году в Париже. В роли фигур выступят реконструкторы в исторических мундирах, представляющие русскую и французскую армии времен Отечественной войны 1812 года.

В VI Международном конном фестивале военно-исторической реконструкции имени Дениса Давыдова принимают участие военно-исторические клубы. В центре поля у подножия Главного монумента на Батарее Раевского зрители увидят один из эпизодов партизанской войны 1812 года.

Вечером на территории музея — заповедника будет представлена музыкальная программа «Летний вечер в дворянской усадьбе», где прозвучат песни и романсы на стихи Дениса Давыдова.