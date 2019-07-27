Вашингтон, 27 июля 2019, 12:32 — REGNUM
Известная американская актриса Линда Хэмилтон раскрыла подробности своей работы над новым фильмом франшизы «Терминатор», в котором она исполнит роль Сары Коннор, об этом 26 июля сообщает Hollywood Reporter.
Для подготовки к съемкам она привлекала личного тренера прославленной теннисистки Сирены Уильямс Маки Шилстоуна.
Напомним, культовый фильм «Терминатор», вышедший на экраны в 1984 году, снискал популярность во всем мире, что предопределило его судьбу — вскоре в свет вышло продолжение «Терминатор 2: Судный день».
Последующие картины в серии не стали столь популярными как первые две части, они несли в себе элементы эпигонства и паразитирования на успехе первых двух фильмов.
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