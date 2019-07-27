Вашингтон, , 12:32 — REGNUM

Известная американская актриса Линда Хэмилтон раскрыла подробности своей работы над новым фильмом франшизы «Терминатор», в котором она исполнит роль Сары Коннор, об этом 26 июля сообщает Hollywood Reporter.

Для подготовки к съемкам она привлекала личного тренера прославленной теннисистки Сирены Уильямс Маки Шилстоуна.

«Я тренировалась с отличным тренером по имени Маки Шилстоун, который специализируется на профессиональных спортсменах. Мне 62 года, хотя он работает только с молодыми ребятами. Мы тренировались целый год, я сделала все, чтобы быть достойной Сары Коннор» Линда Хэмилтон

Напомним, культовый фильм «Терминатор», вышедший на экраны в 1984 году, снискал популярность во всем мире, что предопределило его судьбу — вскоре в свет вышло продолжение «Терминатор 2: Судный день».

Последующие картины в серии не стали столь популярными как первые две части, они несли в себе элементы эпигонства и паразитирования на успехе первых двух фильмов.

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