Лондон, , 12:22 — REGNUM

Известная в прошлом поп-группа Spice Girls воссоединится для выступления на фестивале в Гластонбери, об этом 26 июля сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

Данная информация, обрадовавшая поклонников, больше напоминает слухи, так как авторы публикации ссылаются на мать одной из участниц коллектива — Мел Би, которая, в свою очередь, ссылается на мать Виктория Бекхэм.

Как отмечает источник, супруга бывшего футболиста Дэвида Бэкхэма согласилась присоединиться к группе, чтобы дать концерт в честь 50-летия фестиваля в Гластонбери, ранее певица отказывалась от совместных выступлений в Spice Girls после распада коллектива.

Напомним, популярная группа Spice Girls была создана в Великобритании в 1994 году. Группа стала самой популярным девичьим коллективом в истории, в последствии артистки, входящие в ее состав, занялись сольной карьерой.

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