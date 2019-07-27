Москва, , 12:21 — REGNUM

В московском выставочном зале «Манеж» состоится выставка работ известного художника Ильи Глазунова, об этом 26 июля в интервью ТАСС рассказал руководитель департамента культуры столицы Алекскандр Кибовский.

Проект будет приурочен к 90-летию художника и откроется летом 2020 года. Проект планируется масштабным.

«Мы хотим показать известные работы и произведения, которые широкий зритель еще не видел. Они либо мало экспонировались, либо находились в запасниках» Алекскандр Кибовский

Напомним, известные русский художник Илья Глазунов родился в 1930 году, скончался 9 июля 2017 года. Творческая карьера мастера началась в далеком 1957 году, когда открылась первая выставка его работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве скончался художник Илья Глазунов