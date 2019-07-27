Москва, , 12:21 — REGNUM

Телекомпания НТВ потребовала от ряда российских изданий, а также блогеров удалить трейлер сериала «Чернобыль», об этом 27 июля сообщает издание Daily Afisha.

Претензии поступили к следующим изданиям: Tjournal, DTF и блогеру Maddyson, недовольство последним было вызвано публикацией его отзыва на трейлер.

Причиной подобной реакции стало то, что телекомпания НТВ не публиковала ролик, он появился в сети благодаря одному из актеров, задействованных в проекте.

Напомним, съемки отечественного телесериала «Чернобыль» начались за полгода до премьеры одноименного проекта на канале HBO, получившего смешанные отзывы. Российский взгляд на катастрофу на Чернобыльской АЭС можно будет увидеть уже в 2019 году, однако точная дата премьеры пока неизвестна.

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