Сочи, Краснодарский край, , 10:41 — REGNUM

На фестивале «Звезды на Байкале» выдающийся российский пианист Денис Мацуев даст несколько благотворительных концертов для сбора средств жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Об этом решении маэстро, уроженец Иркутска, рассказал на фестивале «Crescendo» в Сочи. Мацуев выразил сожалению, что не смог организовать благотворительные выступления раньше сентября, когда пройдет форум в Сибири.

Традиционно на фестивале в Иркутске, который проходит с 2014 года, собираются известные российские и зарубежные музыканты. На сцене филармонии выступали Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и многие другие.

В результате наводнение в Иркутской области было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек.