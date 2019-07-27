Москва, , 11:35 — REGNUM

Продюсер популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин запретил использовать популярные композиции группы без его ведома, об этом 26 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Разин выложил в сеть фотографию документа, из которого следует, что ряд телеканалов и радиостанций использовали песни «Ласкового мая» без соответствующего позволения, что и стало причиной публикации продюсера.

Гастрольная деятельность Юрия Шатунова не подпадает под запрет, констатировал Разин, успокаивая поклонников.

Напомним, группа «Ласковый май» стала первой группой в СССР, а затем и в России, ориентированной на подростков. Снискала широкую популярность в стране, наиболее известная песня коллектива — «Белые розы».

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