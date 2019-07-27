Сочи, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM

26 июля в Зимнем театре Сочи открылся XV музыкальный фестиваль «Crescendo», вдохновителем и руководителем которого является выдающийся российский пианист Денис Мацуев. В этот вечер, 26 июля, выступили Сочинский симфонический оркестр и лауреаты международных конкурсов виолончелист Александр Рамм и скрипач Гайк Казазян.

А 27 июля в Зимнем театре будут звучать произведения Петра Ильича Чайковского. Среди них, на что особо обратил внимание маэстро на пресс-конференции в преддверии форума, одно из сложнейших сочинений великого русского композитора — «Трио памяти великого художника» Чайковского.

Традиционно в концертах фестиваля «Крещендо» участвуют юные таланты. В 2019 году свое исполнительское мастерство продемонстрировал 12-летний пианист Петр Акулов.