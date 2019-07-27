Тверь, 27 июля 2019, 11:34 — REGNUM
В тверском клубе BIG BEN состоится вечер памяти солиста известной группы «Сектор Газа» Юрия Хоя, об этом 26 июля сообщили организаторы мероприятия.
Концерт пройдет 28 июля, здесь выступят Дмитрия Яковлев и Владислав Виноградов. Творческая встреча начнется в 18:00 по местному времени.
Напомним, известная рок-группа «Сектор Газа» появилась на свет в 1987 году. После выхода ряда альбомов данная группа получили широкое признание в стране.
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