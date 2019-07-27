Тверь, , 11:34 — REGNUM

В тверском клубе BIG BEN состоится вечер памяти солиста известной группы «Сектор Газа» Юрия Хоя, об этом 26 июля сообщили организаторы мероприятия.

Юрий Клинских (Хой) Kinopoisk.ru

Концерт пройдет 28 июля, здесь выступят Дмитрия Яковлев и Владислав Виноградов. Творческая встреча начнется в 18:00 по местному времени.

Напомним, известная рок-группа «Сектор Газа» появилась на свет в 1987 году. После выхода ряда альбомов данная группа получили широкое признание в стране.

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