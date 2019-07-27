Баку, , 12:10 — REGNUM

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова повредила ногу во время выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, об этом 26 июля она призналась на своей странице в социальной сети Instagram.

«Больше всего на свете я боялась сегодня упасть. Это со мной сегодня произошло. Я надеюсь, никто этого не заметил» Ольга Бузова

Причиной неприятного инцидента стал замысел сценаристов, придумывавших номер для певицы. В результате чего родилась идея полить сцену водой, что привело к неудачному падению Бузовой.

Напомним, после того, как Бузова приобрела популярность на телепроекте «Дом 2» она решила стать певицей, однако артистка заявила, что в ноябре 2019 года даст последний сольный концерт, что вызвало недоумение многих ее поклонников.

Впрочем, нашлось и большое количество тех, кто положительно оценил решение певицы, не считая ее вокальные данные заслуживающими внимания.

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