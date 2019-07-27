Вашингтон, , 09:38 — REGNUM

Художественный фильм Гая Ричи «Аладдин» собрал в мировом прокате свыше $1 млрд, об этом 26 июля сообщает The Hollywood Reporter.

Таким образом, фильм стал третьим ремейком мультфильма Disney, перешагнувшим отметку в $1 млрд по кассовым сборам. До него этим могли похвастаться картины «Алиса в стране чудес» и «Красавица и чудовище».

Всего за 2019 год «Аладдин» стал четвертой лентой, заработавшей столь высокую сумму. Для режиссера Гая Ричи, а также для актера Уилла Смита, задействованного в фильме, работа над проектом стала самой прибыльной в карьере.

Напомним, картина «Аладдин» создана на основе популярного мультфильма, вышедшего в свет в 1992 году. Фильм почти полностью повторяет его сюжет, однако также содержит и некоторые идеологические вкрапления.

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