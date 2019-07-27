Москва, , 09:39 — REGNUM

Народный артист России Анатолий Топоров будет похоронен 29 июля на Троекуровом кладбище, об этом 26 июля сообщили в Малом театре.

Артист скончался в возрасте 91 года 25 июля. Прощание с ним пройдет в Щепкинском фойе театра, после чего состоится церемония отпевания в Богоявленском кафедральном соборе.

Напомним, Анатолий Топопров родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. После окончания щепкинского театрального училища был принят в труппу Малого театра. Помимо театральной карьеры сыграл более 10 ролей в кино.

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