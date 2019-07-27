Чехов, Московская область, , 09:07 — REGNUM

27 июля на поле села Троицкое в городском округе Чехове Московской области пройдет X Международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях». Посетители окажутся в центре исторической реконструкции, посвященной крупнейшему сражению между русскими войсками и войсками крымского хана Гирея, произошедшего между 29 июля и 2 августа 1572 года у села Молоди. Откроется фестиваль торжественным марш-парадом военно-исторических клубов, а затем развернется сама битва. При этом организаторы обещают предоставить зрителям возможность примкнуть к боевым частям. Всего же в историческом действии примут участие около тысячи человек. Свои навыки военного дела можно будет продемонстрировать на площадке «Ратный двор», где состоятся состязание на различных видах древнего оружия. На фестивале также будут работать площадки «Исторический лагерь», «Визитная карточка», квест «Молодинская битва — 2019», «Ремесленная слобода», «Историческая ярмарка», концертная площадка «Музыка души».

Завершится программа праздничным фейерверком.

В музее «Лопасня Зачатьевское» в городе Чехов откроется выставка «Молодинская битва — средневековое Бородино».