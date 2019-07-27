Судак, Крым, , 11:43 — REGNUM

Начала работу одиннадцатая «Видеоконтент смена» всероссийского молодёжного форума «Таврида». Торжественное открытие 26 июля 2019 года ознаменовалось праздничным концертом в Судаке, сообщил корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Руководитель всероссийского проекта «Таврида» Сергей Першин рассказал, что смена, посвященная видеоконтенту — новый эксперимент и раньше никто не объединял такое количество разных специалистов на одной площадке. По словам Першина, невозможно не замечать сформировавшиеся профессиональные сообщества по производству видеоконтента. Для работы на смене были приглашены ведущие спикеры в областях от интернет-медиа до производства кино и сериалов.

Концерт начался с коллективного исполнения гимна Российской Федерации гостями форума, а продолжился — серией видеороликов, посвященных «Тавриде». Ключевым элементом в интерактивном оформлении концерта стала модель искусственного интеллекта, являющаяся символом современных тенденций.

Позже гостям показали обращения бывших выпускников форума «Таврида». Российская певица Настя Мещерякова сравнила форум с волшебным замком. «Таврида — это Хогвартс, Страна Оз. То, что мы с вами делаем — это важно и нужно», — пояснила она.

Одиннадцатая смена всероссийского молодёжного форума «Таврида» продлится с 26 июля по 1 августа 2019 года и объединит вместе аниматоров, режиссеров, видеографов и других представителей профессий, связанных с производством видеоконтента.

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