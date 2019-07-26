Москва, , 22:59 — REGNUM

Заслуженная артистка России, хормейстер Татьяна Анофриева скончалась 26 июля в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

«После продолжительной болезни скончалась соратница Виктора Попова, посвятившая Большому детскому хору всю свою жизнь. Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны», — говорится в сообщении.

Информации о дате и месте прощания с заслуженной артисткой не приводится.

Татьяна Анофриева окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «дирижёр хора». В 1970 году при её участии был создан Большой детский хор, в котором она затем проработала около 40 лет.

В начале июля появлялась информация об ухудшении состояния Анофриевой. Она была доставлена в больницу и несколько дней провела в реанимации. В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа для сбора средств в помощь Анофриевой.