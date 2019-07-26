Москва, , 20:10 — REGNUM

Решение Минкультуры РФ отозвать прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» оспорило в Конституционном суде руководство кинотеатра «Пионер», сообщил 26 июля представитель адвокатского бюро «Бартолиус».

Отмечается, что «Пионер» таким образом решил бороться с цензурой и отстаивать свои права и свободы. Кинотеатр намерен доказать через суд, что нормы закона о кинематографии и подзаконные акты, касающиеся выдачи и отзыва прокатного удостоверения, неконституционны.

Напомним, прокатное удостоверение на откровенно мерзкий и выходящий за любые рамки приличия и морали фильм «Смерть Сталина» было отозвано 17 января 2018 г.

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