д. Никола-Ленивец, , 18:10 — REGNUM

Более 320 участников объединил традиционный международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который открылся 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития.

Эпицентром фестиваля стала 27-метровая скульптура «Угруан» Николая Полисского. Это первый цветной объект в Никола-Ленивце. Admoblkaluga.ru

Впервые фестиваль разместился почти на 300 гектарах земли. Его эпицентром стала 27-метровая скульптура «Угруан» Николая Полисского, вдохновленного творчеством Клода Моне и импрессионизмом. «Угруан» — это первый цветной объект в Никола-Ленивце. Благодаря своим габаритам он претендует на звание ключевого экспоната в коллекции арт-парка. Вокруг объекта, визуально напоминающего медузу или вьюн, возник творческий городок, где гости фестиваля смогут наблюдать за появлением «Угруана» в режиме реального времени. Кроме того, в 2019 году фокус внимания фестиваля направлен на рождение не только нового искусства, но и новой музыки. Специально к фестивалю «Архстояние» лаборатория «КоOPERAция» приготовила премьеру пяти оперных произведений, которые сочетают в себе новейшие течения современной музыки, театр, перформанс, танец, 3D-проекции и живую музыку.

За более чем десятилетнюю историю на фестивале «Архстояние» было возведено свыше 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.