Серпухов, Московская область, , 18:02 — REGNUM

На аукционе, который пройдет в рамках фестиваля Big Gun выставят альбом In Utero группы Nirvana, на обложке которого присутствует автограф покойного Курта Кобейна. Об этом 26 июля сообщил сайт телеканала «Вести».

Отмечается, что на ней также присутствуют автографы других участников культового гранж-коллектива. Первоначальная стоимость лота, который получил 13 номер — 340 тыс. рублей.

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Аукцион начнется 27 июля 2019 года в 21:00, международный фестиваль Big Gun пройдет на территории Острова Дракино, расположенного в Серпуховском районе Московской области.

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