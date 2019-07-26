Нижний Новгород, , 16:06 — REGNUM

В мероприятиях III фестиваля нового российского кино «Горький fest» приняли участие более 70 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Во время проведения фестиваля было задействовано более 20 площадок в Нижнем Новгороде, прошло 115 кинопоказов, из которых 37 демонстрировали картины-участницы фестиваля. Кроме того, девять показов состоялись в районах области.

Напомним, III Фестиваль нового российского кино «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. В рамках фестиваля был задействован построенный к чемпионату мира стадион «Нижний Новгород» — здесь состоялось масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Билеты на показы можно было получить в кассах кинотеатров «Орленок», «Смена», «Буревестник», «Рекорд», «Зарница». Купить электронные билеты можно было за 1 рубль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Гран-при фестиваля получил фильм «Амбивалентность» Антона Бильжо. Также награду «За лучшую мужскую роль» получил исполнитель главной роли в фильме Данил Стеклов. Приз за вклад в развитие современного кинематографа получил Константин Хабенский.

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