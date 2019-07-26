Пекин, , 13:44 — REGNUM

В Китае наблюдается самый мощный бум развития культурной сферы с момента основания КНР в 1949 году, в результате чего Поднебесная обзавелась самым большим в мире количеством кинозалов, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Кинозал

Согласно Национальному бюро статистики, на конец 2018 года по всему Китаю было 60 079 кинозалов, что в 3,6 раза больше, чем в 2012 году. Суммарные сборы достигли 60,98 млрд юаней ($8,9 млрд) в 2018 году.

Китай также существенно увеличил инвестиции в сферу культуры и досуга, достигнув отметки 92,8 млрд юаней в 2018 году. Добавленная стоимость в сфере развлечений составила в общей сложности 3,87 трлн юаней в 2018 году или 4,3% от ВВП страны.