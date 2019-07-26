Нью-Йорк, США, , 12:44 — REGNUM

Известную актрису Фэй Данауэй, являющуюся обладательницей «Оскара», уволили из труппы бродвейского спектакля «Чай в пять» после того, как она применила физическое насилие по отношению к коллеге. Об этом 25 июля сообщила газета The Guardian.

Согласно сообщениям инсайдеров, Данауэй создавала в театре «враждебную» и «опасную» обстановку, и имела конфликт с одним из членов труппы. Издание New York Post пишет, что в какой-то момент 78-летняя актриса ударила одного из членов команды.

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Стоит отметить, что о тяжелом характере Фэй Данауэй ранее высказался Роман Полански, в актриса Бетт Дэвис как-то заявила, что Данауэй является худшим человеком, с которым она когда-либо работала. Последней работой Фэй Данауэй в кино стала роль психоаналитика в фильме «Балладина» режиссера Дариуша Зависьляка.

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