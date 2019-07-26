Выборг, Ленинградская область, , 12:06 — REGNUM

Стала известна программа 27 кинофестиваля «Окно в Европу», который пройдет с 2 по 8 августа в Выборге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба конкурса.

За семь дней работы кинофорума его участники и гости смогут посмотреть около 130 картин в документальном, анимационном и игровом жанрах. Организаторы отмечают, что всего в 2019 году на конкурс поступило 315 заявок.

Откроет фестиваль фильм «Конец сезона» режиссера Константина Худякова. Первым в программе анимационных картин будет показан фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Закроет программу форума фильм «Успех» Павла Руминова. Полный список фильмов желающие могут посмотреть на сайте кинофестиваля.

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27 кинофестиваль «Окно в Европу» посвящен памяти режиссера, актера и сценариста Ролана Быкова. В качестве учредителей форума выступили Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ и Правительство Ленинградской области. Должность президента занял кинокритик Армен Медведев.

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