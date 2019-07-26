Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM

С 26 по 28 июля в Санкт-Петербурге будет проходить IX международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». В программе праздника в Центральном парке имени С.М. Кирова представления театров из Голландии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Аргентины, Кореи, Польши, и России. Любителей зажигательных зрелищ ждут цирковые номера, перфомансы, интерактивные спектакли, музыкальные шутки, танцы, песни и другие веселые забавы. Посетитель парка может весь день 27 и 28 июля бродить среди 10 площадок и оставаться в хорошем настроении. А откроется фестиваль праздничным шествием театральных коллективов от станции метро «Крестовский остров» в 20 часов 26 июля.