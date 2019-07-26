Ярославль, , 10:42 — REGNUM

23 июля Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова».

Волковский театр Илья Бесхлебный

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, чуть позже на сайте ведомства был опубликован список требований к знаниям, навыкам и профессиональному опыту участников конкурса. Среди них опыт работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра, наличие собственных постановок, постоянное место жительства в Ярославле на период реализации концепции, желателен опыт преподавания, а также режиссерский опыт в кино и на телевидении.

Несмотря на то, что формально предметом конкурсной процедуры является концепция развития старейшего русского театра, фактически речь идёт о выборе нового художественного руководителя Волковской сцены.

Примечательно, что ещё 7 июля министр культуры Владимир Мединский общаясь с журналистами во время своего визита в Крым, заявил, что кандидатура нового худрука уже найдена и согласована.

«Хороший кандидат, уверен, это придаст новый импульс развитию театра», — таким образом, не называя фамилию, охарактеризовал свой выбор Владимир Мединский, добавив, что планирует посетить Ярославль 19 августа и лично представить театральной труппе нового творческого руководителя.

По неофициальной информации, «хорошим кандидатом» является Сергей Пускепалис, известный российский актёр и режиссёр, ныне работающий заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Напомним, ярославский театр имени Фёдора Волкова остался без руководства после того, как 5 июля министерство культуры приняло решение о расторжении трудового контракта с директором театра Сергеем Туркаловым, а художественный руководитель Евгений Марчелли уволился по собственному желанию, после объявленного ему выговора. Причиной столь существенных кадровых решений стал затянувшийся конфликт между Туркаловым и Марчелли, который вышел в публичное пространство.

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