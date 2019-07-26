Москва, , 10:16 — REGNUM

26 июля в Центральном выставочной зале «Манеж» в Москве открывается выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». Организаторы ставят своей задачей отразить «представить актуальный срез современного искусства Москвы — современные техники и методики в художественном образовании и то, как они влияют на современный мегаполис». Главная особенность этого проекта в том, что он включает в себя кроме самой экспозиции более 200 образовательных и творческих мероприятий: лекции, мастер-классы, встречи, дискуссии, перфомансы, кинопросмотры и многое другое. Посещение выставки и всех мероприятий проекта, который продлится до 25 августа, бесплатный.

Московские художники, среди которых такие известные мастера как Анатолий Осмоловский, Айдан Салахова, Виктор Меламед, Андрей Сильвестров, Дмитрий Крымов, Михаил Лабазов, Дмитрий Знаменский и другие, познакомят искушенную столичную публику с необычными инсталляциями, а также с процессом создания художественного объекта в кино и театре, живописи и графике, мозаике и танце, фотографии и новых технологиях, скульптуре и моде.