Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM

В Екатеринбурге подготовят абсолютно новый музыкальный проект к Универсиаде-2023. Об этом заявил шоумен и организатор музыкальных фестивалей Евгений Горенбург.

По словам музыкального деятеля, концепция мероприятия пока находится в разработке.

Ранее идею провести молодёжный фестиваль прямо во время Универсиады предложил Горенбургу свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Евгений Горенбург известен как организатор фестивалей «Старый новый рок» и «Уральская ночь музыки». Недавно шоумен объявил о грядущим закрытии «рокерского» фестиваля: по мнению деятеля, свою задачу мероприятие уже выполнило.

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