Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM

В сеть выложили первый полноценный трейлер продолжения фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Ролик был опубликован 25 июля на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Картину снял режиссер Рубен Фляйшер, который работал над созданием первой части. В кинотеатрах США её начнут показывать 18 октября 2019 года.

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Напомним, оригинальный фильм при бюджете $23,6 млн смог собрать только в США около $75,5 млн, а в мире — более $102,3 млн.

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