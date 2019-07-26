Баку, , 09:37 — REGNUM

Российская певица Ольга Бузова во время концерта в Баку (Азербайджан), упала и повредила ногу. Об этом 26 июля сообщил портал «Телепрограмма».

Исполнительница написала, что она очень боялась упасть во время этого выступления, что, к сожалению и произошло из-за того, что на сцене было много воды. Певица отметила, что было очень скользко. Бузова показала поклонникам разбитую коленку.

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Ранее ИА REGNUMсообщило, что журнал Forbes поставил Ольгу Бузову на второе место в рейтинге самых богатых и популярных представителей шоу-бизнеса не старше 40 лет. Первое место занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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