Екатеринбург, 26 июля 2019, 09:28 — REGNUM
В скором времени серия фестивалей «Старый новый рок» прекратит своё существование. Об этом заявил шоумен, организатор проекта Евгений Горенбург журналистам.
По словам деятеля, планируется проведение еще двух фестивалей — один из которых стартует прямосегодня, 26 июня, а второй будет организован зимой.
Горенбург считает, что мероприятия выполнили свою задачу — подтвердили статус Екатеринбурга как «столицы рок-н-ролла».
Напомним, Евгений Горенбург ранее напугал среднеуральцев возможной отменой «Уральской ночи музыки-2019» в Екатеринбурге. Однако мероприятие в этом году не только не исчезло, но даже прошло с аншлагом.
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