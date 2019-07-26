Москва, , 09:20 — REGNUM

В Министерстве культуры России прошло заседании рабочей группы по вопросам развития детских школ искусств. На нем обсуждалось проведение аттестации педагогических работников ДШИ на установление квалификационных категорий, а также методическое сопровождение деятельности ДШИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Минкультуры России поддержало предложение деятелей искусств по начислению дополнительных баллов абитуриентам вузов, освоившим дополнительные образовательные программы в области искусств в детских школах искусств или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с основными программами общего образования. Такое предложение уже направлено в Минобрнауки России.

Как известно, сегодня при поступлении абитуриент может представить в приемную комиссию сведения о своих индивидуальных достижениях, которые по решению вуза могут дать ему дополнительные конкурсные баллы. К таким достижениям могут относиться победы в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах, золотой знак отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата с отличием и ряд других. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, определенные вузом самостоятельно, включаются в общую сумму конкурсных баллов.