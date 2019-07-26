Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM

Создатели популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планируют уйти из телекомпании HBO, для которой создавали культовое шоу. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 25 июля.

Шоураннеры провели ряд встреч с крупными студиями — такими как Amazon Studios, Netflix и Disney. Сообщается, что они ищут контракт на $200 млн, чтобы перебить рекордную сделку в $150 млн между создателями фантастического сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джоном Ноланом и платформой Amazon, заключённую в апреле 2019 года.

Существует вероятность, что шоураннеры в результате будут работать с Disney, поскольку в феврале 2018 года они заключили договор на создание новой трилогии франшизы «Звёздные войны», права на которую принадлежат Disney. Первый фильм цикла должен быть представлен уже в 2022 году.

Ажиотаж вокруг Бениоффа и Уайсса связывают с грядущей церемонией вручения премии «Эмми». Сериал «Игра престолов» получил 32 номинации, став рекордсменом по их количеству. Шоу выходило на канале HBO с 2011 по 2019 год.

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