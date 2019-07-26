Байройт, Германия, , 07:58 — REGNUM

Находящаяся в отпуске канцлер Германии Ангела Меркель посетила открытие Байротского музыкального фестиваля, начавшегося с выступления российского дирижера Валерия Гергиева, передает канал n-tv.

25 июля на Зеленом холме в Байройте (Бавария) открылся 108-й Байройтский музыкальный фестиваль. После позирования на красной дорожке почетные гости отправились слушать премьеру оперы «Тангейзер» в постановке Тобиаса Кратцера. Оркестром дирижировал Валерий Гергиев. Исполнение вызвало шквал аплодисментов и заставило гостей забыть о невыносимой жаре, из-за которой некоторые отказались посетить фестиваль. Кондиционеры в месте проведения мероприятий не предусмотрены.

Меркель посетила открытие фестиваля без супруга, но в компании главы правительства Баварии Маркуса Зёдера и его жены. Для мероприятия она выбрала салатовый костюм из блестящей ткани с длинной юбкой. Среди гостей были также бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер с супругой, министр здравоохранения Йенс Шпан, австрийский актер Харальд Крассницер и другие.