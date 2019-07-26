Самара, , 07:37 — REGNUM

В Самаре в эти выходные, 27 и 28 июля, продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России». Будут представлены выступления барабанщиков и джазовых коллективов, будут звучать хэндпаны и русские народные песни, также пройдут мастер-классы по различным видам танцев, сообщается на сайте мэрии города.

Главными площадками массовых мероприятий станут Маяковский и Некрасовский спуски на набережной Волги. 27 июля афишу откроет музыкальный клуб самарского университета «Белый рояль», участники которого играют в разнообразных жанрах. Их сменит джазовый коллектив «Monocle», а завершат музыкальную программу барабанщики, которые также проведут мастер-класс для гостей и жителей города. Желающие смогут принять участие в танцевальном вечере.

28 июля будут звучать необычные музыкальные инструменты — хэндпаны, звучание которых сравнивают с арфой. Также состоится выступление этно-фолк группы «Этрусски», которые исполнят русские традиционные песни, взятые из архивных записей этнографических экспедиций по России, а также записанные от аутентичных исполнителей в Самарской области. В завершение вечера зрителей ждут синтез музыки и танца, выступление барабанщиков.

На танцполе свое творчество представят танцоры из Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Тольятти, Казани и Москвы, также запланированы мастер-классы по направлению «дэнсхолл», который сочетает в себе акробатику и трюки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где 2019 год объявлен Годом национального единства, 28 июля пройдёт День дружбы народов. В программе — более 70 мероприятий. В их числе — праздник этнических культур, турниры по национальным играм, кинопоказы, экскурсы-путешествия по традициям и обычаям народов России.

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