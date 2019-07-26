Ульяновск, , 07:05 — REGNUM

В Ульяновской области, где 2019 год объявлен Годом национального единства, пройдёт День дружбы народов. Эстафету от Ульяновска, который предыдущие два года был главной площадкой празднования, примет Димитровград. В программе — более 70 мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Праздник в этом году принимает Димитровград, он состоится 28 июля. Всего запланировано более 70 межнациональных мероприятий, в том числе праздник этнических культур, турниры по национальным играм, кинопоказы, экскурсы-путешествия по традициям и обычаям народов России.

Почётным гостем станет государственный ансамбль песни и танца Татарии «Казань», который покажет своё мастерство жителям и гостям города. Также выступят коллективы из других районов и городов области, пройдёт шествие национально-культурных автономий, которое завершится «Большим хороводом дружбы народов».

Зрители смогут побывать на подворьях, принять участие в мастер-классах по изготовлению элементов этнических украшений и головных уборов, росписи мордовских сувениров, ознакомиться с декоративно-прикладным творчеством. Поэты соберутся на «Литературном марафоне», где прочитают на своем родном языке произведения о единстве, дружбе и Родине.

Мероприятия запланированы и в Ульяновске.

В рамках акции «Помоги собраться в школу» многодетным семьям вручат ранцы с набором канцелярских принадлежностей для будущих первоклассников и другие ценные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета благотворительная помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу» оказана 13 788 будущим школьникам: им выданы более 3,9 тыс. комплектов школьной и 1,4 тыс. спортивной формы, свыше 6,1 тыс. наборов канцелярских товаров. Акция завершится 31 августа.

Подробнее: Собраться в школу помогли 50% нуждающимся ульяновским школьникам