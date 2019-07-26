Абакан, , 07:04 — REGNUM

Количество выявленных объектов культурного наследия Хакасии превысило тысячу, сообщили ИА REGNUM в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия республики.

Как уточнили в инспекции, в конце июля в перечень выявленных объектов включили три объекта археологического наследия в Аскизском районе. Они принадлежат к разным эпохам: неолиту, позднему средневековью и тагарской культуре.

Таким образом, количество объектов в перечне достигло 1002 объекта, большинство из них являются памятниками археологии. По прогнозам специалистов, в Хакасии может располагаться ещё более 13 тысяч неучтённых археологических памятников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что в Аскизском районе Хакасии в ходе земляных работ по прокладке кабеля повредили древние захоронения. Информацию о повреждении курганов направили в адрес органа охраны неравнодушные жители республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии повредили древние захоронения