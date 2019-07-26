Москва, , 04:25 — REGNUM

О кончине народного артиста России Анатолия Торопова сообщили в пресс-службе Малого театра.

Актёр ушёл из жизни 25 июля. Ему было 91 года. В театре рассказали, что Торопов очень любил творчество А.Н.Островского.

«Среди ролей, сыгранных Анатолием Михайловичем, — Переярков («Пучина»), Чебаков («Женитьба Бальзаминова»), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты»), Аркашка Счастливцев («Лес»), Шмага («Без вины виноватые»), Досужев («Доходное место»), Тигрий Львович Лютов («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), Павлин Савельич («Волки и овцы»)», — сообщили в театре.

В кино Торопов снялся в фильмах «Хмурый Вангур», «Северная повесть», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Хождение по мукам».