Богородский район, Нижегородская область, , 18:12 — REGNUM

В селе Сартаково Богородского района 26−27 июля пройдут мероприятия в рамках XV Всероссийского фольклорного фестиваля «Хрустальный ключ». В фестивале примут участие около 40 фольклорных коллективов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Сербии, Вьетнама, Ирана, Бангладеш, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На фестивале ждут почётных гостей: народных артисток России Екатерину Жемчужную и Лидию Небаба, солиста Римской оперы Владислава Чурсина, заслуженного художника России Владимира Галатенко. Также приглашены почетные консулы иностранных государств в регионе, представители Японского центра в Нижнем Новгороде и «Альянс Франсез — Нижний Новгород».

В рамках фестиваля будет открыт памятник Преподобному Серафиму Саровскому.

В числе мероприятий праздника — праздничное шествие-парад, концерт фольклорных и народных коллективов, народные гуляния и большой заключительный гала-концерт. Гости мероприятий смогут посетить выставку-ярмарку продукции мастеров народных промыслов и ремёсел.

Как сообщало ИА REGNUM, «Хрустальный ключ» — это культурно-просветительский проект, направленный на сохранение и развитие самобытной российской культуры и поддержку народных творческих коллективов из российской глубинки.

Во время проведения X фестиваля в Сартаково был открыт памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Традиционно фестиваль собирает огромное число гостей и участников.