Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM

В центре Екатеринбурга на Плотинке возле памятника Татищеву и де Геннину пройдёт познавательно-развлекательная программа «Лето в разгаре!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мероприятия запланированы на ближайшие выходные — 27 и 28 июля с полудня до 18:00 по местному времени. Организаторами программы выступают учреждения культуры города Екатеринбурга. В рамках мероприятия будет организована импровизированная читальня под открытым небом, а также будут проведены творческие мастер-классы для детей и взрослых.

«Сотрудники Муниципального объединения библиотек и Библиотечного центра проведут познавательные литературные викторины для посетителей праздника», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, культурные мероприятия в Екатеринбурге также запланированы в рамках празднования Дня города. Так в Литературном квартале 10 августа состоится фестиваль авторской песне, а 17 августа там будут представлены программы детских школ искусств.

Также 17 августа в режиме нон-стоп на организованных под открытым небом театральных площадках будут продемонстрированы 50 спектаклей.

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