Геленджик, Краснодарский край, , 17:22 — REGNUM

Российские правоохранительные органы проводят обыск в офисе компании «Фос шипинг менеджемент», которая является судовладельцем танкера NEYMA задержанного властями Украины в порту Измаил. Об этом сегодня, 25 июля, сообщают кубанские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что российский танкер NEYMA был задержан в порту Измаила сотрудниками Службы безопасности Украины.

В офисе компании-судовладельце, который находится в Геленджике проводится с целью установить, по какой причине танкер был отправлен на Украину.

Стоит отметить, что СБУ утверждает, что данный танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время неудачной попытки прорыва украинских ВМФ через российский Керченский пролив 25 ноября 2018 года.