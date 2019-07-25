Москва, , 17:05 — REGNUM

Популярной семейной настольной игре «Корова 006» исполнилось 25 лет. В честь юбилея российское издательство «Игровед» выпускает обновленную версию мирового хита. Пост с новинкой был опубликован в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 25 июля.

В юбилейную версию игры войдут 7 новых карт, меняющих стандартные правила партии. Например, обновления могут позволить выкладывать на стол дополнительный ряд карт, менять игровые решения в момент розыгрыша карт или выкладывать карты не по установленному порядку. В честь нового издания проекта «Игровед» также проводит турниры в крупных городах России.

В настольной игре «Корова 006» Вольфганга Крамера игроки должны одновременно выкладывать карты номиналом от 1 до 104 в четыре ряда от меньшего к большему. Как только в ряду оказывается 6 карт, игрок, положивший шестую карту забирает весь ряд и получает штрафные очки. Тот, кто наберет за серию партий 66 штрафных очков — проигрывает.