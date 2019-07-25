Лос-Анджелес, США, , 16:39 — REGNUM

Фанаты серии Gears of War крайне положительно восприняли идею о выпуске экранизации видеоигры, в которой снялись бы Дейв Батиста («Стражи галактики») и Терри Крюс («Бруклин 9−9»). Соответствующая дискуссия развернулась в соцсети Twitter.

https://twitter.com/thirdworldgamer/status/1154218040646488064

https://twitter.com/tanethetrainer/status/1154216969836457984

Поклонники заявили, что Батиста был бы идеальным Маркусом Фениксом, а Крюс — идеальным Августом Коулом. В дискуссии поучаствовал и сам Терри Крюс, который отметил, что ему «очень нравится» идея оказаться на съемочной площадке фильма вместе с коллегой.

https://twitter.com/terrycrews/status/1154215421446197248

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Известно, что сам Дэйв Батиста ранее неоднократно заявлял, что он хочет сниматься в этом фильме. Актер отметил: он «испробовал все» для того, чтобы запустить этот проект, поскольку считает, что сыграть Маркуса Феникса — это его «судьба».

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