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Издательство Hobby World локализует в России настольную кооперативную хоррор-игру «Немезида» (Nemesis). Анонс был опубликован в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 25 июля.

Игра «Немезида»

«Немезида» — игра в жанре научной фантастики. Участниками партии могут стать от 1 до 5 человек: им предстоит выжить на космическом корабле и совершить аварийную посадку на Землю. Несмотря на общую цель игры, у игровых персонажей есть личные интересы, которые могут противоречить развитию командного духа. Передвигаясь по карте, экипаж корабля добывает ресурсы и пытается избегать ловушек. Игровая сессия длится 15 ходов.

В коробке поклонников космических путешествий будут ждать миниатюрные фигурки персонажей (Капитан, Ученый, Скаут, Пилот и Солдат) и монстров: некоторые срисованы с пришельцев из фильма ужасов «Чужой» Ридли Скотта. Игра будет выпущена к концу 2019 года на русском языке.

Игра Nemesis была выпущена в 2018 году издательством Rebel. В международном рейтинге настольных игр BoardGameGeek проект был оценен на 8,5 баллов.

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