Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM

Актер и продюсер Дэнни МакБрайд, выступивший в качестве сценариста в проекте фильма «Хэллоуин» 2018 года заявил, что две новые картины вряд ли положат конец франшизе. Об этом 24 июля сообщил портал Collider.

По мнению МакБрайда, серийный убийца Майкл Майерс является настоящей иконой и он может выступать в качестве героя фильмов совершено различных режиссеров и сценаристов. Актер отметил, что другие наверняка захотят рассказать свои истории на тему «Хеллоуина», а выносить решение по поводу того, кто может использовать персонажа в итоге будет Джон Карпентер.

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Ранее на фестивале Comic-Con студия Universal сообщила, что создатели фильма «Хэллоуин» 2018 года решили выпустить трилогию. В октябре 2020 года зрители увидят картину Halloween Kills («Убийства в Хэллоуин»), а в октябре 2021 года на большие экраны выйдет лента Halloween Ends («Конец Хэллоуина»).

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