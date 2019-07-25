Москва, , 15:15 — REGNUM

На ВДНХ в павильоне «Космос» открылась выставка «Время и космос». В экспозиции представлены 120 экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций. Все хронографы и часы связаны с историей покорения космоса.

Выставочное пространство выполнено в виде огромного часового механизма и разделено на семь тематических зон. Раздел «Измерение времени» расскажет об эволюции этого процесса — начиная от маятникового механизма Галилея, изобретенного почти 400 лет назад. Здесь будут представлены складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем, часы настольные «Указатель часов всего земного шара» и многие другие. В зоне «Часы как принадлежность» собрана целая коллекция экспонатов, которая расскажет об их эволюции. Посетители узнают, когда карманные часы переместились на запястье и почему они стали активно использоваться в авиации и космонавтике.

Также посетители увидят коллекцию часов известных конструкторов и космонавтов. Например, часы Юрия Гагарина, академика Сергея Королева, летчика-космонавта Федора Юрчихина и многих других. Здесь также можно будет узнать, почему в стране столько часов носят «космические» названия: «Космос», «Полет», «Ракета», познакомиться с легендарными изделиями. Более того, инженеры и дизайнеры покажут специальные часы для покорителей Марса.

Выставка продлится до 24 ноября.